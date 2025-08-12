Jalen Ramsey arremete contra Jerry Jones por disputa con Micah Parsons

La disputa contractual entre Micah Parsons y el dueño/gerente general de los Dallas Cowboys, Jerry Jones continúa. A una semana de haber solicitado un intercambio, el defensivo sigue sin tener una extensión de contrato, por lo que sigue sin entrenar al parejo de sus compañeros. Ahora, esta disputa contractual ha llegado a otros equipos con Jalen Ramsey criticando a Jones por la falta de un acuerdo.

Parsons está buscando una extensión de contrato que lo mantenga a largo plazo con el equipo, a cambio de un jugoso salario. Tras otros contratos se esperaría que el defensivo firmara un acuerdo por más de 40 millones anuales y al menos 120 millones garantizados en todo el contrato. Sin embargo, hasta el momento, el equipo no ha cedido.

A pesar de que Parsons aseguró que jugará la temporada aunque no se llegue a un acuerdo, el hecho de seguir sin una extensión para cuando inicie la temporada podría llevar al edge rusher a dejar a los Cowboys como agente libre dentro de un año. Es por esto que la extensión es necesaria para ambas partes.

Jalen Ramsey critica a los Cowboys

El ahora esquinero de los Pittsburgh Steelers, Jalen Ramsey se unió a la conversación sobre la falta de un acuerdo entre Dallas y Parsons, asegurando que los Cowboys deberían haber ya cedido a las petición del jugador y su representante, David Mulugheta, quien curiosamente también es el representante de Ramsey.

En declaraciones a The Pivot, Ramsey no se guardó nada al comentar sarcásticamente que, "Uno pensaría que (los Cowboys) lo sabrían mejor... con él (Mulugheta), sin duda, uno pensaría que lo saben mejor", asegurando que el representante buscaría el mejor contrato posible para el jugador.

Aún hay tiempo para que Micah y los Cowboys lleguen a un acuerdo. Hay que recordar que hace un año, el equipo llegó a acuerdos con Dak Prescott y CeeDee Lamb el mismo día que iniciaron temporada. Ante esto aún tendrán alrededor de tres semanas para poder firmar al defensivo.

