Green Bay Packers espera contar con Jordan Love para la semana 1

Brian Gutekunst, gerente general de los Green Bay Packers, confirmó que Jordan Love, quarterback titular de la organización de Wisconsin, se someterá a una pequeña intervención en el pulgar izquierdo.

A pesar de ser un problema en los ligamentos del dedo de la mano izquierda, Gutekunst aseguró que esperan poder contar con Love la siguiente semana para poder entrenar, lo que da esperanzas a los fans para que su QB esté listo en el arranque de la campaña.

Jordan Love estaría para la semana 1 | AP|

A Jordan Love le vendaron el pulgar durante la práctica del pasado lunes, confirmando que su pretemporada ha terminado, pues los Packers serán cautelosos con él para lo que resta de los partidos previos al arranque de la campaña regular en la National Football League.

Los Packers estarán arrancando la temporada ante los Detroit Lions en el Lambeau Field, partido importante en el Este de la Conferencia Nacional.

