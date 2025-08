James Cook se ausenta de práctica con los Bills en plena negociación contractual

James Cook, corredor de los Buffalo Bills, no participó en la sesión de entrenamiento del domingo por la tarde, aunque estuvo presente en las instalaciones de la Universidad St. John Fisher junto a sus compañeros. La razón, según el propio jugador: negocios.

Cook, de 25 años, fue elegido en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2022 y ha consolidado su estatus como una de las estrellas emergentes del backfield en la liga. Ha sido seleccionado al Pro Bowl en dos temporadas consecutivas y compartió el liderato de yardas terrestres en la NFL durante la campaña 2024.

No estuvo en la práctica | AP

La ausencia del corredor se produce en un contexto de negociaciones contractuales. Cook está presionando para obtener una lucrativa extensión de contrato esta temporada baja, pero aún no ha llegado a un acuerdo con la franquicia.

Cuando fue cuestionado por la prensa sobre por qué no entrenó con el resto del equipo, Cook respondió brevemente: “Oh, nada… negocios. Solo negocios. No es ninguna tontería. Solo negocios”.

Está buscando una extensión | AP

Hasta hace poco, Cook había mostrado disposición para continuar entrenando mientras las conversaciones contractuales seguían en curso, aportando a la preparación del equipo. Sin embargo, su postura parece haber cambiado tras las recientes extensiones otorgadas por los Bills a otros jugadores seleccionados en el mismo Draft 2022: el receptor abierto Khalil Shakir, el apoyador Terrel Bernard y el esquinero Christian Benford.

Quiere una extensión | AP

El gerente general de los Buffalo Bills, Brandon Beane, habló sobre la situación de Cook y dejó entrever que las negociaciones continúan, aunque con sus retos:

“A veces no logramos estar de acuerdo, o a veces intentamos adaptarnos. Hay veces en que se han ido jugadores que realmente queríamos. Simplemente no pudimos lograrlo. Pero les puedo decir que tengo la esperanza de que cuando estemos aquí en el campamento de entrenamiento del próximo año, James Cook esté entrenando y siga representando a los rojos, blancos y azules”.

James Cook did NOT practice on Sunday.



When asked why he didn't practice, the #Bills running back told reporters @agetzenberg and @kfitz134, "business."#BillsMafia @BuffaloPlus pic.twitter.com/ausVV0Vd7f

— Dan Fetes (@danfetes) August 3, 2025