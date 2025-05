Buffalo Bills y Josh Allen protagonizan la nueva temporada de “Hard Knocks” por HBO

El actual Jugador Más Valioso de la NFL será una atracción destacada esta temporada en el documental del campamento de entrenamiento de la liga, con los Buffalo Bills haciendo su primera aparición en "Hard Knocks".

La NFL anunció el miércoles en la reunión de propietarios de primavera que los Bills, liderados por el mariscal de campo Josh Allen, fueron seleccionados para el programa de HBO que celebra su 25.ª edición. La serie de cinco episodios se emitirá los martes a partir del 5 de agosto.

Allen llega como MVP | AP

La NFC Este también fue elegida como la división destacada del programa de la temporada, con grabaciones de los Giants, los Dallas Cowboys, los Washington Commanders y los campeones defensores del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, programadas para diciembre. La liga llegó a un nuevo acuerdo multianual con HBO para continuar transmitiendo el programa.

Los Bills, que realizan su campamento de entrenamiento fuera de la Universidad St. John Fisher, a las afueras de Rochester, Nueva York, han entrado en su noveno año bajo la dirección del entrenador Sean McDermott. Aún en busca de su primer campeonato, tras no haber disputado el Super Bowl desde su cuarta derrota consecutiva tras la temporada de 1993, los Bills han ganado cinco títulos consecutivos de la AFC Este y se han clasificado para los playoffs en siete de los últimos ocho años.

Allen ha sido uno de los impulsores de ese éxito, entrando en su octava temporada y viniendo de ganar su primer premio al Jugador Más Valioso (MVP). Los Bills recuperan la mayor parte de su ofensiva de un equipo que terminó segundo en la NFL en anotaciones en la temporada 2024. Reestructuraron su defensa, comenzando con la incorporación en la agencia libre del defensor Joey Bosa.

serán protagonistas previo a la temporada | X

La NFL reformó sus reglas el año pasado en torno a las apariciones en "Hard Knocks". Anteriormente, permitía a los equipos que habían llegado a los playoffs en las dos temporadas anteriores no participar. Esta opción ya no es válida. Entre los equipos que ya no son elegibles para la selección se encuentran aquellos con un entrenador en jefe en su primer año, aquellos que han aparecido en la versión del programa durante el campamento de entrenamiento en las últimas ocho temporadas y aquellos seleccionados para la versión de temporada que se centra en una división.

Los Chicago Bears participaron por primera vez en "Hard Knocks" la temporada pasada durante el campamento de entrenamiento. HBO y la coproductora NFL Films añadieron el año pasado el programa durante la temporada, filmándose en torno a los cuatro equipos de la AFC Norte, y una versión de pretemporada que se estrenó, y quizás terminó, centrándose en los Giants.

La incómoda despedida entre el corredor Saquon Barkley y el gerente general Joe Schoen fue una parte destacada de esa serie, que hasta ahora no ha sido renovada.

Los seguirán durante la temporada regular | X

