¡Rumbo al altar! Figuras de la Liga MX Femenil anuncian matrimonio

El 2026 está por llegar y Alison González con Cecilia Santiago, jugadoras de Tigres Femenil, no esperaron iniciar un nuevo año para anunciar su próximo matrimonio para continuar con manteles largos tras la adjudicación del Apertura 2025.

Fue a través de redes sociales que ambas jugadoras mostraron imágenes del momento en que González se arrodillara y lanzara la propuesta a la portera de las Amazonas quien por su parte no dudó y dio el sí para llenarse de felicidad.

Ceci Santiago y Alison l Instagram

El momento fue embellecido por un fondo ligado a la naturaleza entre ramas verdes y una flores blancas destacan, eso sí acompañada de una noche romántica que fue iluminadas por la luz de las velas en todo su esplendor.

El mensaje

"Muchísimas cosas ocurren a lo largo de la vida, pero son pocas las que realmente logran quedarse grabadas en el corazón, esas que tocan el alma y jamás se olvidan”, se puede leer en el poste en la cuenta de Instagram de ambas.

“Y, entre todas esas cosas, lo único que realmente quiero es quedarme contigo, no solo en esta vida, sino en todas las que nos toque vivir. Porque lo que compartimos trasciende el tiempo, y cada momento contigo se queda eterno", sentencian.

Alison González l IMAGO7

¿Ya tiene tiempo el noviazgo?

El noviazgo entre Cecilia Santiago y Alison Gonzalez data de hace tiempo, al menos en 2023 protagonizaron un momento romántico en el que ambas se encontraron en Universitario de Nuevo León como rivales en un Tigres América.

Ambas se encontraron en el césped del estadio previo a los entrenamientos y se desearon suerte persignándose y dándose un beso con un cálido abrazo, pues hay que recordar que ambas jugadoras sostienen una relación sentimental.

Previamente ambas se llevaron los reflectores en el Estadio Azteca, cuando se disputaba la Semifinal de la Liga MX Femenil (Clausura 2023) entre América y Tigres, donde ocurrió un suceso destacado, Alison González, delantera de las Águilas, le anotaría a su novia, Cecilia Santiago, portera felina.

Santiago Santiago l IMAGO7



