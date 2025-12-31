Roberto Carlos es operado del corazón por emergencia

La salud de Roberto Carlos mantuvo en alerta al mundo del futbol en las últimas horas. El histórico lateral del Real Madrid y de la selección de Brasil acudió a un hospital en Sao Paulo para un chequeo rutinario por un trombo en una pierna. Sin embargo, los estudios revelaron una situación mucho más crítica para el exfutbolista.

En evento | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Roberto Carlos?

Una resonancia detectó que una parte considerable de su corazón no trabajaba de forma adecuada. Ante este panorama, los especialistas ordenaron su ingreso a quirófano sin demora alguna. La noticia causó un impacto inmediato entre sus seguidores y colegas del deporte, quienes esperaron con ansias noticias positivas sobre su estado.

El procedimiento presentó dificultades imprevistas para el equipo médico a cargo de la operación. Aunque la colocación de un catéter suele tomar 40 minutos, la cirugía se extendió por casi tres horas. La tensión creció en el centro médico conforme el tiempo pasaba sin que hubiera un reporte oficial sobre el éxito del proceso.

A pesar de los contratiempos, la intervención resultó exitosa y el brasileño de 52 años descansa en una habitación. Su estado es estable y permanece bajo la vigilancia constante de los doctores para evitar riesgos. El equipo de cardiología supervisa cada detalle de su recuperación tras el esfuerzo que implicó la cirugía.

En acción | MEXSPORT

Roberto Carlos, fuera de peligro

El entorno cercano al exjugador envió mensajes de calma ante la preocupación lógica de los aficionados. Todo indica que el episodio fue un susto de grandes dimensiones, pero se controló a tiempo gracias a los diagnósticos. La rapidez en la detección del fallo cardíaco fue clave para evitar consecuencias que pudieron ser fatales.

Roberto Carlos cumplirá al menos 48 horas en observación hospitalaria estricta como medida de precaución necesaria. Los médicos quieren descartar cualquier complicación posterior derivada de la implantación del catéter en su sistema.

Los próximos reportes médicos confirmarán su evolución definitiva antes de que reciba el alta para volver a casa. El mundo del deporte respira aliviado tras conocer que la leyenda se encuentra fuera de peligro.

Roberto Carlos enfrentó este desafío con la misma fortaleza que mostraba en el campo de juego hace años. Su corazón de campeón ahora late con fuerza renovada tras superar esta difícil prueba médica.

En partido | MEXSPORT



