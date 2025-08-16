Commanders activan a Terry McLaurin de la lista PUP mientras continúan las negociaciones

Los Commanders de Washington activaron el sábado a Terry McLaurin de la lista de físicamente incapaces de desempeñarse, en medio de las persistentes conversaciones sobre la extensión de contrato con el receptor All-Pro.

McLaurin, quien inicia el último año de un contrato de tres y 68,2 millones de dólares que firmó en 2022, se presentó con el equipo el 27 de julio después de ausentarse los primeros cuatro días del campamento de entrenamiento y del minicampamento obligatorio de junio.

McLaurin ha estado ausente en momentos importantes de la pretemporada | IG: @terry_25

Ausencia de McLaurin

Así pasó de huelga en una presencia sin participación, pero no necesariamente aceleró las conversaciones de extensión ni ha devuelto a McLaurin a la práctica. El equipo colocó a su principal objetivo en la lista PUP con una lesión en el tobillo, y McLaurin solicitó un intercambio el 31 de julio. Pero no estuvo en el campo el sábado para la última práctica de Washington antes de su partido en casa del lunes contra los Bengals de Cincinnati.

McLaurin y el quarterback novato Jayden Daniels impulsaron una ofensiva que se ubicó en el quinto lugar en puntos anotados la campaña anterior y llevaron a los Commanders a un récord de 12-5 en la temporada regular y a la primera aparición del equipo en el juego de campeonato de la NFC desde 1991. Pero el equipo no han podido construir sobre ese éxito en el campamento antes de iniciar la temporada el siete de septiembre contra los Giants de Nueva York. Otros tres titulares ofensivos se han perdido tiempo significativo debido a lesiones.

Dan Quinn espera poder contar pronto con su equipo completo | AP

El entrenador los quiere a todos

La activación se produce un día después de que el coordinador ofensivo Kliff Kingsbury expresara su deseo de trabajar con una alineación completa. “Necesitamos empezar a tener a esos muchachos, cuando estén disponibles ahí afuera”, afirmó.

El entrenador en jefe Dan Quinn dijo que la activación de la lista PUP se trataba de comenzar el proceso de "regreso al juego" para que McLaurin se aclimate físicamente a tiempo para volver a la acción en la campaña regular. Añadió que el receptor estaba "en la misma trayectoria que todos los demás (en términos) de hacer los entrenamientos".

“Tenemos un proceso real en nuestro regreso al juego en el que creemos”, dijo Quinn después de la práctica del sábado. “Sabemos que funciona. Cumpliremos con todos esos pasos”, agregó. Quinn dijo que duda que McLaurin disputará cualquiera de los partidos de pretemporada restantes de Washington. Se espera que Daniels, junto con otros titulares, jueguen "algunas series" contra los Bengals en su debut de pretemporada, dijo Quinn.

El tiempo apremia a los Commanders | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jerry Jones motivado por debut de Cowboys ante Eagles: “Una buena manera de empezar”