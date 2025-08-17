Jacksonville Jaguars y New Orleans Saints empatan en pretemporada de NFL

Rattler se conectó con Dante Pettis para un touchdown de 20 yardas con 21 segundos restantes y se esforzó por una conversión de 2 puntos para ayudar a los Saints a salvar un empate de 17-17 con los Jacksonville Jaguars el domingo.

"Solo la forma en que terminamos fue emocionante", dijo Rattler. "Tengo que tener momentos tipo y darle vida allí en el campo, especialmente en el (Superdome), fue divertido". Rattler terminó 18 de 24 para 199 yardas, un TD y una intercepción.

Shough, que comenzó por primera vez y jugó toda la primera mitad, fue 9 por 12 para 66 yardas sin una pérdida de balón. Lideró un anotador que concluyó con el gol de campo de 51 yardas de Blake Grupe después de que Chris Olave dejara caer un pase de tercer down que podría haber extendido la serie.

Juego | AP|

El sistema fue traído por el entrenador novato Kellen Moore, que tiene un partido más de pretemporada para averiguar quién será su titular la semana 1.

Rattler fue interceptado por Keni-H Lovely en el Jacksonville 7 en el cuarto cuarto. Pero en lugar de eliminar al profesional de segundo año a favor de Jake Haener, Moore le dio a Rattler otra oportunidad.

Sin tiempo extra en la pretemporada, los Jaguars cruzaron el centro del campo en los últimos segundos, una semana después de que Cam Little hiciera un gol de campo de 70 yardas.

Juego | AP|

Pero el pase de Seth Henigan por el medio rebotó de las manos de Chandler Brayboy y directamente al safety de los Saints Jonas Sanker, cuyo regreso de 40 yardas terminó cuando fue empujado fuera de los límites en el Jacksonville 24 cuando expiró el tiempo.

El receptor de los Saints, Mason Tipton, un profesional de segundo año de Yale, atrapó seis pases para 100 yardas, una semana después de su captura de touchdown de 54 yardas de Shough contra los Chargers de Los Ángeles.

Parker Washington atrapó un pase de touchdown de 7 yardas de Trevor Lawrence y Bayshul Tuten se apresuró a un touchdown de 3 yardas para Jacksonville (0-1-1). Lawrence jugó durante dos unidades y tuvo pocos problemas para mover la ofensiva mientras iba 8 de 10 para 76 yardas y un touchdown.

Juego | AP|

Sin embargo, su primera unidad terminó con una pérdida de balón en el 12 de Nueva Orleans cuando Lawrence tropezó mientras se daba la vuelta para entregar a Tank Bigsby. La pelota se soltó y el liniero defensivo Vernon Broughton se recuperó.

Poco se convirtió de 53 yardas cuando la primera mitad terminó para hacerlo 17-3, y lo convirtió en 5 por 5 en la pretemporada, todo en patadas de más de 39 yardas.

Rattler comenzó su día llevando a Nueva Orleans al primero de los dos goles de campo de la segunda mitad del irlandés Charlie Smyth, con la ayuda de la penalización de interferencia de Christian Braswell en un pase profundo destinado a Tipton.

La segunda patada, que lo hizo 17-9, llegó después de la conexión de 45 yardas de Rattler con Tipton.

El mariscal de campo de Jacksonville, Nick Mullens, que reemplazó a Lawrence en el segundo cuarto, pasó 112 yardas y llevó a los Jags a 10 puntos, pero también fue interceptado por Jaylan Ford en los Saints 15.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MITCHELL TRUBISKY SERÁ SUPLENTE EN LOS BILLS