Tyrann 'Honey Badger' Mathieu, de Saints, se retira después de 12 temporadas en la NFL

El safety de Nueva Orleans, Tyrann Mathieu, tres veces All-Pro y conocido como el "Honey Badger" por su incansable juego en la universidad que lo convirtió en finalista del Trofeo Heisman.

El jugardor de los Saints anuncia su decisión justo cuando el equipo abrió su campamento de entrenamiento, que se retira de la NFL después de 12 temporadas.

“Al colgar los botines, me siento lleno de gratitud al cerrar este capítulo de mi vida y retirarme oficialmente del deporte que me ha marcado en todos los sentidos”, escribió Mathieu en una publicación de Instagram compartida por el equipo. “Esto no es una despedida, es solo el siguiente capítulo”.

Un jugador estrella

Mathieu, de 33 años, fue criado por sus abuelos en Nueva Orleans y luego se convirtió en un jugador estrella de fútbol americano y atleta de pista en la escuela secundaria St. Augustine.

Jugó en LSU, donde su rudeza, junto con una melena rubia, le valió comparaciones con el tejón de miel, un mamífero carnívoro conocido por defenderse de depredadores mucho más grandes, como leones y hienas.

Jugador defensivo más destacado

Mathieu fue el jugador defensivo más destacado en el Cotton Bowl como estudiante de primer año y el MVP del juego de campeonato de la SEC como estudiante de segundo año, cuando terminó quinto en la votación del Heisman y obtuvo el premio Chuck Bednarik como el mejor jugador defensivo en el fútbol universitario.

