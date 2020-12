Tigres: Autoridades pidieron a los aficionados no realizar festejos

Los Tigres disputarán el título de la Liga de Campeones de la Concacaf que podrían levantar por primera vez en su historia por lo que sus aficionados están deseosos de comenzar los festejos.

Sin embargo, las autoridades de Nuevo León han hecho un llamado a la población para evitar reunirse a festejar un hipotético triunfo de los Felinos en la Final contra el LAFC.

Fue el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos quien pidió evitar festejos de los universitario y reuniones en la Macroplaza de Monterrey, sitio de reunión de los aficionados regios.

"Hoy juegan los Tigres contra el equipo de Los Ángeles, si ganan quiero pedirles un favor: no vengan a la Macroplaza, me encantaría que ganara Tigres, pero si hoy ganan no vengan a la Macroplaza, no vamos a iluminar el Palacio de Gobierno", recalcó el funcionario.

De la O Cavazos pidió realizar los festejos en casa para evitar aglomeraciones.

“Habíamos pensado iluminarlo para que hubiera algo para celebrar después de tanto sufrimiento y dolor, hoy no es para iluminar el Palacio, no es conveniente que vengan a la Macroplaza, si ganan, a celebrar en nuestra casa, con los que viven con nosotros, así como los Tigres espero que ganen, debemos ganarle la batalla al virus”, apuntó.

