¿Pedrada para Cruz Azul y Larcamón? Vicente Sánchez lanza mensaje en redes tras derrota celeste

El arranque de Cruz Azul en el Clausura 2026 no ha pasado desapercibido, especialmente por el contraste con el reciente pasado del club. Tras la derrota ante León, el nombre de Vicente Sánchez volvió a colocarse en el centro de la conversación entre la afición celeste, que recordó con nostalgia su etapa al frente de La Máquina.

Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y muchos seguidores señalaron que el equipo ha perdido identidad desde la salida del estratega uruguayo. El inicio con derrota reavivó el debate sobre la decisión de cambiar de proyecto, luego de que Sánchez dejara buenos números y un título internacional.

Durante su gestión, Vicente Sánchez logró consolidar un grupo competitivo que culminó con la obtención de la Concachampions, un logro que elevó las expectativas de la afición. Por ello, su nombre volvió a escena tras el tropiezo en la jornada inaugural del Clausura 2026.

Vicente Sánchez | MEXSPORT

¿Qué dijo Vicente Sánchez tras el tropiezo de Cruz Azul?

En medio del debate, el propio Vicente Sánchez protagonizó un momento viral en redes sociales al compartir una historia con el mensaje: "El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo". La publicación fue interpretada por muchos aficionados como una indirecta relacionada con el presente de Cruz Azul.

Aunque el técnico uruguayo no mencionó directamente al club ni a Nicolás Larcamón, la frase generó múltiples reacciones y fue rápidamente asociada con el cambio de entrenador. El mensaje reforzó la percepción de un sector de la afición que cuestiona la actual gestión deportiva.

La 'pedrada' de Vicente Sánchez | Captura de pantalla

La sombra del título de Concachampions

Larcamón llegó a Cruz Azul precisamente después de la salida de Vicente Sánchez, quien dejó el cargo tras conquistar la Concachampions. Ese antecedente ha pesado en el análisis del nuevo proyecto, especialmente tras un inicio negativo en el torneo local.

Mientras Cruz Azul busca corregir el rumbo en las siguientes jornadas, el recuerdo del ciclo de Vicente Sánchez sigue presente entre los aficionados. Su éxito reciente y su mensaje en redes sociales han convertido su figura en un punto de comparación inevitable en el arranque del Clausura 2026.