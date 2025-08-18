Liga MX: América y Cruz Azul, únicos equipos invictos del Apertura 2025

Se han jugado cinco fechas del Apertura 2025 de la Liga MX, una jornada en la que solo han quedado dos equipos invictos después de las derrotas que protagonizaron Tigres y Pachuca en sus respectivos duelos.
La Jornada 5 fue engalanada con la llegada de cuatro invictos; sin embargo, solo América y Cruz Azul pudieron mantener la inercia en sus primeros cinco juegos; los azulcremas sorprendieron a Tigres para llevarse un triunfo importante de 3-1 en el U de Nuevo Léon.
Por su parte, La Máquina rescató el triunfo en los últimos minutos, gracias a la anotación de Gabriel ‘Toro’ Fernández ante Santos Laguna en Ciudad Universitaria.
Cruz Azul y América se acercan al liderato
Sin embargo, pese al invicto se encuentran en el tercer y cuarto puesto respectivamente; Cruz Azul tiene las mismas unidades que los azulcremas pero con más goles anotados que lo ponen por encima tras tres victorias, dos empates y una diferencia de cinco goles a favor.
Tras la jornada los Tuzos del Pachuca se mantienen en el liderato, pese a la derrota ante los Xolos de Tijuana, los dirigidos por Jaime Lozano se encuentran con 12 unidades, misma que ostenta Rayados (2do), con mejor diferencia de goles.
Exponen su invicto en la J6
En la sexta jornada Cruz Azul expondrá su invicto en CU ante el Toluca, actual campeón de la Liga MX; mientras que las Águilas del América se meterán al Jalisco para medirse a los Rojinegros del Atlas de Diego Cocca.
