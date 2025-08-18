Fox Sports México responde a demanda de FOX y defiende el uso de marca en el país

Tras la demanda presentada por FOX Corporation en una corte de Nueva York, Fox Sports México (Grupo Lauman) fijó postura y defendió públicamente su derecho de uso exclusivo de la marca FOX para la transmisión de eventos deportivos en México.

En un comunicado, Media Deportes México (MDM), empresa operadora de Fox Sports México e integrante del Grupo Lauman, aseguró que actualmente posee la titularidad del derecho de uso exclusivo de las marcas FOX en territorio nacional, y que este acuerdo tiene vigencia hasta el 10 de noviembre de 2026, derivado de un contrato celebrado con The Walt Disney Company y no con FOX Corporation.

La compañía subrayó que el negocio conocido como Fox Sports México es propiedad de Grupo Lauman y que no existe relación contractual con FOX Corporation respecto al uso de la marca. Además, enfatizó que el contrato en vigor no está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, sino a los acuerdos establecidos en México.

Medidas legales en México

MDM informó que un tribunal mexicano emitió una resolución precautoria que ordena a FOX Corp. y a sus subsidiarias abstenerse de impedir u obstaculizar el uso exclusivo, continuo y permanente de la marca en el país. A esto se suman medidas provisionales concedidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que refuerzan la posición de Grupo Lauman.

Asimismo, la empresa reiteró que nunca se ha sometido a la jurisdicción de tribunales estadounidenses para resolver controversias relacionadas con las marcas FOX, y que cualquier intento de aplicar resoluciones extranjeras en México carece de validez legal.

El trasfondo del conflicto

La postura surge después de que el 14 de agosto, el juez Jed S. Rakoff, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, emitiera una orden de restricción temporal a solicitud de FOX Corporation, que acusa a Grupo Lauman de incumplimientos de pago, mal uso de marca y daño reputacional.

Esa resolución prohíbe a MDM usar la marca Fox Sports México en Estados Unidos y limita su actuación legal en torno al tema, mientras se celebra una audiencia preliminar el próximo 28 de agosto.

Un litigio en dos frentes

Con procesos en curso tanto en Estados Unidos como en México, el conflicto por la marca Fox Sports permanece abierto. Mientras FOX Corporation busca frenar a Grupo Lauman en tribunales internacionales, la empresa mexicana sostiene que sus derechos están plenamente vigentes en el país y que continuará defendiéndolos en todas las instancias competentes.

