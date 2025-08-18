Cavani se perdió gol 'cantado' en la victoria de Boca Juniors ante Independiente Rivadavia

Edinson Cavani sigue sin reencontrarse con su mejor versión en Boca Juniors. Aunque para su buena fortuna su equipo ganó, el delantero uruguayo nuevamente evidenció el mal momento que atraviesa.

Fue a los 22 minutos del primer tiempo, que Brian Aguirre llegó por la banda derecha y mandó un centro al área. El uruguayo realizó un buen movimiento para librarse de la marca y quedó solo frente al arco con el arquero vencido.

Sin embargo, no pudo conectar el disparo y la pelota le pasó por debajo del pie. La falla del delantero generó sorpresa en la tribuna y rápidamente encendió las críticas hacia su bajo nivel.

Boca encontró el gol de manera inesperada

Pese al error del uruguayo, Boca Juniors logró ponerse en ventaja a los 30 minutos gracias a un autogol de Ezequiel Centurión. Con ese tanto, el equipo xeneize se fue al descanso arriba en el marcador, algo que alivió momentáneamente la tensión.

A los 64 minutos, Cavani dejó la cancha y en su lugar ingresó Milton Giménez. En el tramo final del partido, Boca amplió la ventaja y se llevó un triunfo 0-3 como visitante en la Superliga argentina.

Los números de Cavani en Boca

Desde su llegada al club, Cavani no ha logrado la regularidad esperada. Ha disputado 72 partidos, en los que convirtió 26 goles y brindó tres asistencias. Sin embargo, las fallas en momentos decisivos y la dificultad para recuperar confianza mantienen en duda su rol como referente ofensivo.

