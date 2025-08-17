Vasco da Gama humilla al Santos de Neymar con un 6-0 histórico

El Vasco da Gama firmó una de las páginas más recordadas de su historia reciente al golear 6-0 al Santos este domingo en el Estadio Morumbi, por la jornada del Campeonato Brasileño. La victoria no solo quedó marcada como la tercera mayor derrota del Peixe en la historia del torneo, sino también como la más dura sufrida por Neymar en su carrera, quien disputó los 90 minutos del encuentro sin poder evitar el desastre.

Vasco da Gama de Coutinho goleo a Santos de Neymar | X: @VascodaGama

Desde el inicio, el conjunto carioca mostró una intensidad superior y abrió el marcador con un tanto polémico de Lucas Piton, en una acción que desató el debate sobre si el balón había cruzado completamente la línea. Lejos de intimidarse, el Vasco mantuvo su dominio y construyó una goleada indiscutible, con Philippe Coutinho como motor del ataque y el joven Rayan brillando en el rol de centrodelantero.

El Santos, en cambio, lució desorientado, sin reacción ni carácter competitivo. Neymar intentó asociarse, bajar al mediocampo y hasta liderar en solitario algunos ataques, pero el peso colectivo del Vasco da Gama fue demasiado. El exjugador del Barcelona y del PSG terminó siendo testigo de la que ya es la derrota más amplia de su carrera profesional.

Neymar jugó los 90 minutos | X: @VascodaGama

La afición del Santos dio la espalda al equipo

La goleada fue tan dolorosa que incluso la afición santista en el Morumbi decidió dar la espalda a los jugadores durante el segundo tiempo como forma de protesta. La escena reflejó la frustración e indignación de los hinchas, que no encontraron respuestas en el campo.

Afición de Santos protesta ante goleada | CAPTURA DE PANTALLA

Santos despidió a Cleber Xavier tras la goleada

La directiva del Santos no tardó en tomar medidas drásticas luego de la debacle. Apenas horas después del partido, el club anunció la destitución de Cleber Xavier como entrenador del primer equipo. Su salida era un rumor creciente debido a la irregular campaña, y el 6-0 sufrido ante el Vasco da Gama se convirtió en el golpe definitivo.

|

