Álvaro Morata debuta con el Como 1907 en la Coppa Italia

El delantero español Álvaro Morata disputó este sábado sus primeros minutos con el Como 1907, en la victoria 3-1 sobre el Südtirol que le dio al equipo dirigido por Cesc Fàbregas el pase a la segunda ronda de la Coppa Italia.

Morata debuta con el Como 1907 | X: @Como_1907

Morata, de 32 años, inició el encuentro en el banquillo y entró al terreno de juego en la segunda parte, al minuto 60, cuando sustituyó al griego Anastasios Douvikas, autor de un doblete en la primera mitad. El internacional español se mostró participativo en el ataque, en un duelo que ya estaba encarrilado tras el contundente primer tiempo de los lombardos.

Como avanza en Coppa Italia

El Como comenzó con un susto, luego de que Daniele Casiraghi adelantara al Südtirol desde el punto penal antes del cuarto de hora. Sin embargo, el conjunto local reaccionó con contundencia: Douvikas marcó por partida doble y el francés Lucas Da Cunha completó la remontada antes del descanso.

Como avanza en Coppa Italia | X: @Como_1907

Con la eliminatoria prácticamente decidida, Fàbregas dio entrada a Morata para que sumara sus primeros minutos oficiales con la camiseta del Como, en lo que representa el inicio de una nueva etapa en su carrera tras su paso por Juventus, Milan y, más recientemente, Galatasaray.

Una nueva aventura en Italia

El delantero madrileño regresa a la Serie A con la misión de aportar experiencia y gol a un proyecto ambicioso, encabezado por su compatriota Cesc Fàbregas en el banquillo. Tras cuatro temporadas en dos etapas distintas con la Juventus y un breve paso por el Milan, Morata vuelve a un país que conoce bien y donde espera recuperar protagonismo.

Morata regresa a Italia | X: @Como_1907