¿Por qué el Real Madrid jugará su primer partido de LaLiga el martes?

LaLiga ya comenzó, pero uno de sus principales actores no vio acción este fin de semana. Real Madrid no jugó este primer fin de semana, sin embargo, el cuadro merengue si jugará su primera jornada en el campeonato español, pero el día martes.

La razón del aplazamiento del partido de los merengues ante Osasuna es por el Mundial de Clubes, en el que el cuadro blanco llegó hasta Semifinales. La extensa participación de los dirigidos por Xabi Alonso generó muy poco descanso y falta de pretemporada para encarar su primer compromiso liguero.

El Real Madrid intentó postergar su participación en LaLiga, apelando a su poco descanso y su falta de preparación, sin embargo, su apelación no llegó a nada. La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se unió al Rey de Europa, pero tampoco lograron convencer al organismo liguero.

¿Por qué LaLiga no aceptó?

LaLiga informó que no pudo aceptar la petición del Real Madrid, ya que de acuerdo al convenio deportivo de la competencia ibérica, sólo se tiene fijado el tiempo de descanso, que es de 21 días. Ante esa situación, el cuadro blanco cumplió con sus respectivos días de receso.

¿Cuándo es el debut merengue?

El conjunto de Xabi Alonso tendrá su primer partido de LaLiga ante el ya mencionado Osasuna, quien buscará un resultado importante ante el Rey de Europa. El martes 19 de agosto, en el Estadio Santiago Bernabéu, será el debut en territorio ibérico de Alonso y los suyos.

