El campeón de España Volvió al ruedo esta segunda mitad del 2025, en busca de repetir su exitosos año donde ganaron casi todo lo que jugaron, iniciando por LaLiga y pese a que se llevaron la victoria en su debut contra el Mallorca, no todo salió como esperaban, específicamente el portero, Joan Garcia.

Equipo del Barcelona I @FCBarcelona

‘Me pondré un poco de hielo’

Durante una jugada al minuto 29, el delantero del Mallorca, Vedat Muriqi, realizó una tremenda entrada al portero Culé, pues al buscar un balón dividido, terminó por patear la cara del guardameta.

Al caer el portero, los catalanes de inmediato pidieron la tarjeta roja al silbante, sin embargo este solo mostró la amarilla, unos minutos después fue llamado al VAR y sin dudarlo cambió su decisión y terminó por echar al futbolista Kosovar.

Duelo Mallorca vs Barcelona I CAPTURA DE PANTALLA

Al finalizar el encuentro, Garcia apareció ante las cámaras con el pómulo evidentemente hinchado, por lo que de inmediato le preguntaron cómo se encontraba, a lo que incluso el jugador bromeó un poco.

"No la he visto repetida, pero a mí me da en la cara. No sé con qué parte del cuerpo, pero me da en la cara. Si el VAR ha dicho que era roja, supongo que será así. ¿El golpe? Me pondré ahora un poco de hielo", comentó el guardameta.

Joan Garcia tras su choque con Muriqi I CAPTURA DE PANTALLA

Al final, el partido terminó en un marcador 3-0 a favor del Barcelona, quien ya iba ganando dos a cero antes de que se suscita la expulsión de Muriqi, por lo que solo trajo más complicaciones.

