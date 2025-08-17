Desde el Kras Stadion, el equipo de Volendam recibió al AZ Alkmaar, en el duelo correspondiente a la fecha uno de la Eredivisie, mismo que terminó con un empate a dos goles.

Acciones desde el comienzo

El partido arrancó con un buen ritmo, ambos equipos buscaron hacerse del balón y tener posesiones largas, sin embargo, todo se rompería al minuto siete, cuando gracias a un error en el sector defensivo, el delantero de Volendam, Oehlers, sacó un disparo de volea que venció al portero del AZ.

Las emociones no sucumbieron en los primeros 20 minutos, pues solo 10 minutos después de recibir gol, el AZ marcó el tanto del empate, con una extraordinaria jugada colectiva que terminó con un centro de Mijnans y que remataba de forma perfecta el goleador Ibrahim Sadiq.

El dominio del AZ continuó en contra del local, sin embargo la poca llegada y precisión en el toque final terminó por no dejar que el buen futbol del visitante se viera reflejado en marcador del primer tiempo.

Segundo tiempo que cumplió

El silbante dio inicio a la reanudación de las accione, esta vez con ambos equipos proponiendo jugadas a la ofensiva y no bajando los brazos, hasta que finalmente la visita salió recompensada.

Gracias a una recuperación en ¾ de cancha por parte del holandes, Kees Smit, pudo conducir hasta los linderos del área chica y mandar una diagonal que Troy Parrott mandó al fondo del arco y así poner el 1-2.

La jugada clave del encuentro vino gracias a un tiro de esquina para Volendam, donde un pase preciso al punto, fue rematado por el defensor, Xavier Mbuyamba, quien junto con colaboración del portero Rome-Jayden Owusu-Oduro, marcó el empate definitivo.

El próximo encuentro del Velmont de la Eredivisie será contra SC Telstar Velsen, mientras que el AZ de Mateo Chávez, visitará a PFC Levski Sofia, para la Liga Conferencia el próximo jueves.

