Bayern Múnich se queda con la Supercopa de Alemania tras vencer a Stuttgart

El Bayern Múnich arrancó la temporada 2025-26 levantando su primer trofeo del curso tras imponerse 2-1 al Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania, disputada este sábado.

El colombiano Luis Díaz tuvo un estreno soñado, marcando el tanto decisivo en su primer partido oficial con el club bávaro después de su fichaje desde el Liverpool. El otro gol de los campeones de la Bundesliga lo firmó Harry Kane, quien abrió el marcador al minuto 18.

El Stuttgart intentó reaccionar y encontró su recompensa en el tiempo añadido gracias a Jamie Leweling, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar que el Bayern se quedara con el título.

Con este triunfo, el Bayern suma un nuevo trofeo a sus vitrinas y confirma sus aspiraciones de mantener el dominio en el fútbol alemán. Díaz, la incorporación más importante del verano, se estrenó de la mejor manera posible, anotando y asegurando que su debut quede grabado en la memoria de la afición bávara.

Harry Kane gana su segundo título

El delantero inglés logró su segundo trofeo en el fútbol profesional tras estrenarse en mayo como campeón de la Bundesliga. Su tanto inicial allanó el camino para la victoria del Bayern y refuerza su papel como pieza clave en el ataque bávaro.

Comienza la temporada

La Supercopa de Alemania se disputa de manera tradicional como antesala de la temporada y, por cuarto año consecutivo, coincide con la primera ronda de la Copa de Alemania, obligando a los finalistas a posponer sus compromisos de copa.

El Bayern iniciará su camino en la DFB-Pokal contra el Wehen Wiesbaden, mientras que el Stuttgart lo hará frente al Eintracht Braunschweig a finales de agosto.

