FC Barcelona arranca otra temporada llena de escándalos: Camp Nou, fichajes, lesiones y números rojos

El FC Barcelona inició la temporada 2025-26 de LaLiga con triunfo y con el objetivo de defender su título de campeón. Sin embargo, más allá del buen momento deportivo, el club sigue rodeado de controversias fuera del campo que empañan su arranque de campaña.

Retrasos en el nuevo estadio

Uno de los temas que más ha generado polémica es el regreso al Spotify Camp Nou. El plan original era que el equipo estrenara el renovado estadio en el arranque de temporada, incluso con el Trofeo Joan Gamper como evento inaugural. No obstante, el club no cumplió con los permisos necesarios, lo que obligó a posponer la apertura oficial.

Se espera que el Barça pueda volver a su casa en las próximas semanas, aunque el estadio solo podrá usarse a menos del 30% de su capacidad final mientras continúan las obras.

Problemas con los fichajes

En el apartado deportivo, los culés también enfrentaron complicaciones con la inscripción de sus refuerzos. Joan García en la portería y Marcus Rashford fueron los fichajes estelares del verano, pero el club apenas logró registrarlos unas horas antes del debut frente a Mallorca.

Las dificultades derivan de los problemas financieros que arrastra la institución, la cual aún no cumple con la exigente regla 1:1 de LaLiga, que limita el gasto en fichajes y salarios.

Lesiones que preocupan

El inicio liguero también estuvo marcado por las bajas de figuras importantes. El delantero Robert Lewandowski, de 36 años, no pudo estar presente debido a molestias musculares.

Por su parte, el portero Marc-André ter Stegen tendrá que pasar por el quirófano para corregir una lesión en la espalda. Si bien su baja no impacta directamente en el proyecto deportivo actual —ya que no entraba en los planes—, sí resultó determinante para que el club liberara masa salarial y pudiera inscribir a los nuevos refuerzos.

