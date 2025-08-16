¿Cuándo y dónde ver FCV Dender EH vs Anderlecht de 'Chino' Huerta?

El equipo del mexicano César 'Chino' Huerta juega la quinta jornada de la Belgian Pro League en la búsqueda de mantener su posición o, de ser posible, escalar unas cuantas más con una hipotética victoria. Con compromisos todavía por cumplir en las rondas clasificatorias de la Conference League, Anderlecht se presenta a la quinta jornada del campeonato.

Huerta podría sumar más minutos en liga | X: @rscanderlecht

¿Cómo llegan ambos equipos al compromiso de liga?

Con seis puntos, el cuadro morado se ubica en la sexta posición, misma que de momento le entrega un lugar en la Ronda de Campeonato, siendo el sexto lugar, el último de esos peldaños que les otorgaría un boleto. En dado caso de conseguir una victoria, los nueve puntos que conseguirían de manera hipotética les permitirían llegar al primer lugar en dado caso de que la combinación de resultados le permita quedarse ahí.

Los dos últimos partidos de Anderlecht han tenido resultados negativos, ya que el más reciente de ellos, el cual jugó en la ronda eliminatoria de la UEFA Conference League, lo empató a un gol frente a Sheriff, pero logró avanzar de ronda; el último partido del torneo liguero, es decir, el segundo desde su debut, lo perdió 2-3 en contra de Zulte Waregem.

El equipo del 'Chino' buscará llevarse el resultado a domicilio | X: @rscanderlecht

Dender es décimo cuarto lugar del torneo, dos puntos conseguidos en dos empates lo mantienen como uno de los tres últimos lugares, incluso 'coqueteando' con la zona de descenso, así que es completamente necesario que puedan ganar en este partido. Su último partido lo perdieron 2-0 ante Truidense.

Los locales buscarán sorprender a Anderlecht | X: @fcdender

¿Dónde ver a César Huerta en acción?

Fecha : Domingo 17 de agosto

: Domingo 17 de agosto Estadio : Dender Football Complex

: Dender Football Complex Horario : 5:30 AM (tiempo del centro de México)

: 5:30 AM (tiempo del centro de México) Dónde ver: DAZN México

