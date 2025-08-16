¡Richarligol! Nuevo golazo del brasileño para firmar doblete en goleada de Tottenham

Tottenham ha goleado a Burnley, uno de los equipos recién ascendidos a la Premier League, y lo ha hecho de la mano de su delantero brasileño, Richarlison, quien se ha vuelto a hacer viral después de una acrobacia impresionante para concretar el doblete que encaminó la victoria de los Spurs.

Richarlison anotó un golazo en la victoria de su club | AP

A base de talento

Uno de los goles más recordados de la Copa del Mundo de Qatar en 2022 sin duda alguna es el de Richarlison en contra de la Selección de Serbia, aquella extraordinaria chilena que sirvió para inaugurar los goles de Brasil en el torneo y también, en aquella ocasión, comenzar el camino de un doblete del delantero carioca.

Ahora, para la primera jornada de la Premier League, la historia prácticamente se repite, pues Richarlison ha conectado un gol espectacular en el segundo tiempo del partido ante Burnley; fue antes de la primera hora de partido cuando después de un centro por la banda derecha por parte de Mohammed Kudus, el brasileño se 'suspendió' en el aire para rematar de una impresionante manera y mandar el balón al fondo de las redes.

Aporte victorioso

Antes de ese gol, Richarlison ya había aparecido en el marcador al minuto 10; el tercer gol del encuentro lo hizo Brennan Johnson tan solo seis minutos después de la 'obra de arte' del brasileño. Con esta victoria, los Spurs se suman a Sunderland y Liverpool como los líderes del inicio de la Premier League.

La siguiente jornada, Tottenham enfrentará a Manchester City, quien en esta primera jornada se mide a Wolverhampton en busca de la primera victoria de la temporada.

Agradecimiento a Kudus por la asistencia | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sunderland venció a West Ham tras ocho años de ausencia en Premier; Edson no jugó