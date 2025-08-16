Barcelona debuta en LaLiga con polémica victoria sobre Mallorca

El Barcelona inició la temporada con un triunfo convincente (3-0) frente al Mallorca en Soin Moix, en un partido que tuvo de todo: polémica arbitral, expulsiones y la primera exhibición de Lamine Yamal con su nuevo dorsal ‘10’.

La fórmula que tantas veces funcionó el curso pasado volvió a dar resultado. Apenas al minuto 7, Yamal mandó un centro preciso al corazón del área que Raphinha transformó de cabeza en el 1-0. El brasileño solo tuvo que empujar el balón gracias a la visión y calidad del joven canterano.

Raphinha marcó el primer gol de la temporada del Barça | AP

El segundo tanto llegó en una acción insólita. Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, recibió un balonazo en la cabeza y cayó al césped. El árbitro decidió no detener el encuentro y, con el defensor tendido, Ferran Torres aprovechó para marcar el 2-0 al 23’.

Mallorca, en inferioridad numérica

Si la noche ya pintaba complicada para los visitantes, todo se agravó con las expulsiones. Manuel Morlanes vio la segunda amarilla al 33’ por cortar un avance de Lamine Yamal. Seis minutos después, Vedat Muriqi fue expulsado tras un duro choque con Joan García: el delantero kosovar impactó con los tachones en el rostro del portero culé. La acción, inicialmente sancionada con amarilla, fue corregida a roja tras revisión en el VAR.

Con nueve hombres desde la primera parte, Mallorca solo pudo replegarse para evitar una goleada mayor.

Mallorca se quedó con nueve hombres | AP

El estreno goleador del nuevo ‘10’

El Barça, por su parte, bajó el ritmo y administró la ventaja, pero la noche estaba destinada a que Lamine Yamal se llevara los reflectores. Ya en el tiempo añadido (94’), el flamante número ‘10’ del conjunto azulgrana cerró la cuenta con su jugada más característica: arrancó por derecha, recortó hacia el centro y definió de zurda con un disparo imposible para el arquero.

Lamine Yamal se estrena con la '10' | AP

Defienden la corona

Con la victoria, Barcelona confirma sensaciones positivas en su debut y, sobre todo, presenta al mundo la nueva etapa de Lamine Yamal como heredero del dorsal más emblemático de la institución. Mallorca, en cambio, se va con la preocupación de haber caído no solo en el marcador, sino también en disciplina y concentración.

