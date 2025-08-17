Espanyol vs Atlético de Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 1

El cuadro colchonero, con las nuevas incorporaciones, se presentará en LaLiga en Barcelona
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-17
El Espanyol recibe al Atleti en la primera jornada de LaLiga
El Espanyol recibe al Atleti en la primera jornada de LaLiga
|
RÉCORD
El cuadro colchonero, con las nuevas incorporaciones, se presentará en LaLiga en Barcelona
REDACCIÓN RÉCORD
| 17 Ago, 2025

Este fin de semana vuelve la actividad del futbol en las ligas europeas, siendo la LaLiga la que tendrá  partidos este domingo en su primera jornada de la temporada 2025-2026.

El Atlético de Madrid, de Diego Simeone, estrenará a todas las armas que incluyó esta escuadra al ataque frente al Espanyol de Barcelona en el RCDE Stadium, equipo que busca evitar el descenso por segunda temporada al hilo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo inicia la Fase de Liga de la Champions League 2025-26?

 
LaLiga
Atlético de Madrid
Mas sobre:
LaLiga
Atlético de Madrid

Notas Relacionadas

 