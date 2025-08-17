Espanyol vs Atlético de Madrid EN VIVO LaLiga Jornada 1

Este fin de semana vuelve la actividad del futbol en las ligas europeas, siendo la LaLiga la que tendrá partidos este domingo en su primera jornada de la temporada 2025-2026.

El Atlético de Madrid, de Diego Simeone, estrenará a todas las armas que incluyó esta escuadra al ataque frente al Espanyol de Barcelona en el RCDE Stadium, equipo que busca evitar el descenso por segunda temporada al hilo.

