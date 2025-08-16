¿Cuándo inicia la Fase de Liga de la Champions League 2025-26?

La UEFA Champions League 2025/26 ya tiene fecha para el arranque de su fase estelar. La segunda edición bajo el nuevo formato de liga comenzará el martes 16 de septiembre de 2025, con 36 equipos luchando por alcanzar la gloria en el torneo de clubes más prestigioso del mundo.

¿Cuál es el formato de la Champions League?

El cambio de formato, implementado desde la temporada 2024/25, dejó atrás la tradicional fase de grupos. Ahora, en su lugar, se disputa una Fase de Liga, en la que cada club enfrentará a rivales de distintos niveles en un calendario más amplio y competitivo.

Con este sistema, los equipos acumularán puntos en una tabla general, y los mejores avanzarán a las rondas eliminatorias. Esto no solo incrementa la emoción, sino que también garantiza duelos inéditos y un mayor nivel de espectáculo desde las primeras jornadas.

La temporada 2025/26 se perfila como otra campaña histórica, con la presencia de los clubes más poderosos de Europa y la expectativa de nuevas sorpresas. La fase de liga marcará el inicio de la verdadera batalla por el título de campeón de Europa.

El camino hacia la final, prevista para la primavera de 2026, promete dejar grandes noches de futbol. La Champions League reafirma así su estatus como la competición de clubes más importante del planeta, estrenando calendario con el esperado debut del 16 de septiembre.

