Real Madrid presenta a Franco Mastantuono; usará el número '30'

No hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla, y una larga espera en Valdebebas terminó. El Real Madrid hizo oficial la presentación del juvenil argentino, Franco Mastantuono, quien en el marco de su cumpleaños número 18, cumplió uno de sus más grandes sueños.

El juvenil de la Selección Argentina tuvo su primer encuentro como jugador merengue con la prensa madrileña, a lado del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. El hombre que preside al club blanco habló sobre las cualidades de Franco, a quien catalogó como uno de los talentos emergentes más grandes de los últimos tiempos.

"Hoy es otro de esos grandes días de especial emoción para todos los que sentimos pasión por el Real Madrid. Porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del futbol. Hoy damos la bienvenida a Franco Mastantuono", comentó el presidente del Rey de Europa.

De igual forma, Mastantuono agradeció las muestras de cariño por parte de Florentino y de la fanaticada blanca. "Querido presidente, muchas gracias. Gracias a los que están hoy acá. Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento y quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado en mi historia. Gracias a la gente que se quedó en Argentina, me han marcado el camino. Todavía tengo que seguir aprendiendo mucho, pero esos valores vienen desde mi círculo íntimo".

Continúa la historia con el 30

El exjugador de River Plate se dio a conocer al mundo con un número atípico en el futbol profesional, pero bastante normal con los juveniles. Mastantuono usó el número '30' con los Millonarios, dorsal que también utilizará con el Real Madrid, marcando una nueva aventura en el balompié del viejo continente.

De la Saeta Rubia a Franco

Uno de los hechos que más ha llamado la atención para los aficionados merengues y del futbol, es su parecido inicio con Alfredo Di Stéfeno. Franco y 'La Saeta Rubia' comenzaron su carrera dentro de River Plate, y aunque el exjugador dio primero un paso a Millonarios de Colombia, su destino pronto lo llevó al Real Madrid.

