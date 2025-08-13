Terminó la espera y aunque se vivió uno de los mejores veranos futbolísticos, el balón vuelve a rodar en los escenarios principales del futbol mundial, siendo LaLiga, una de las que más foco van a acaparar este año.

Real Madrid, Atlético y Barcelona amos y dueños de LaLiga

Como era de esperarse, los tres ‘monstruos’ del futbol español lideran y protagonizan la lista de los más valiosos en España, según la plataforma de Transfermarkt, sin embargo, con un alto índice de protagonismo por parte de los dos Top Mundiales, Real Madrid y FC Barcelona.

Pese al protagonismo culé y merengue, los colchoneros también se hicieron presentes y para sorpresa este año, el primer jugador en salir en el Top de los más valiosos y que no sea de alguno de estos tres equipo aparece hasta la posición número 13.

Lamine Yamal con Barcelona I @LaLiga

El futuro es ahora

La lista es encabezada por futbolistas jóvenes, promesas que darán de qué hablar en unos años y sin duda a destacar que esta es una de las que menor edad presenta en su Top, ya que el promedio de los primeros 10 va de los 21 a los 28 años, poniendo de esta manera a la Liga como una de las que mayor talento joven tiene en el mundo.

Xabi Alonso y Mbappe I @LaLiga

Estos son los 10 más valiosos según Transfermarkt:

Lamine Yamal (Barcelona): 200,00 millones de euros. Kylian Mbappe (Real Madrid): 180,00 millones de euros. Jude Bellingham (Real Madrid): 180,00 millones de euros. Vinicius Junior (Real Madrid): 170,00 millones de euros. Pedri (Barcelona): 140,00 millones de euros. Federico Valverde (Real Madrid): 130,00 millones de euros. Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 100,00 millones de euros. Raphinha (Barcelona): 90,00 millones de euros. Rodrygo (Real Madrid): 90,00 millones de euros. Pau Cubarsí (Barcelona): 80,00 millones d euros.

ADICIONAL: El primer jugador en aparecer en el ranking que no pertenece al Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, es Nico Williams, jugador del Athletic de Bilbao, con un valor de 70,00 millones de euros, en la posición número 13.

Julián Álvarez y Álex I @Atleti

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Pega el Mengao! Flamengo derrota a Internacional en el Octavos de Final de la Copa Libertadores