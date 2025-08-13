El atacante mexicano, José Juan Macias, quien se encontraba en periodo de prueba con el equipo español, Real Valladolid, fue notificado por el club que no continua en los planes del conjunto dirigido por Guillermo Almada, viejo conocido de la Liga MX.

Breve aventura con Valladolid

Luego de anunciar su retiro en 2025, el equipo español, Real Valladolid, dirigido por Guillermo Almada, decidió llevar a su pretemporada a Macias, esto en un periodo de prueba. Desafortunadamente el periodo concluyó y el club anunció no contar más con el jugador mexicano.

Para sorpresa de pocos, el atacante nacido en Guadalajara, no pudo quedarse con un lugar en la plantilla del equipo Blanquivioleta, por lo que regresara a México en busca de un a nueva oportunidad de jugar en a nivel profesional, siendo Pumas uno de los principales interesados en hacerse d e los servicios del ariete.

La joya que se quedó sin brillo

Macias fue una de las promesas más importantes del balompié nacional en el 2019, sin embargo, su problema con las lesiones lo fueron alejando de su mejor futbol y entrando en altibajos durante todo el año futbolístico.

Fue en 2019 con el conjunto de León, que JJ encontró su mejor versión, armando una dupla ‘de miedo’ junto a Ángel Mena, e incluso llegando a ser el sublíder de goleo con 10 anotaciones.

Tras el gran torneo del canterano de Chivas, este salió en busca del sueño europeo, llegando al Getafe, pero desafortunadamente para el jugador, no entró en planes con el primer equipo y volvió a México siete meses más tarde para finalmente gracias a las lesiones decidiera dar por terminada su carrera en el 2025.

