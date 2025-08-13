Rafael 'Chiquis' García sobre los próximos compromisos de Puebla: "no tenemos un plantel tan amplio"

Puebla logró un gran resultado al acceder a los Cuartos de Final de la Leagues Cup, sin embargo, tras su gran fase previa, Tigres los regresó a su realidad. El conjunto Felino goleó sin piedad a La Franja 7-0, lo que provocó la duda sobre qué tanto puede competir el conjunto de Pablo Guede.

Ante esta situación, Rafael 'Chiquis' García, director deportivo del equipo, habló sobre el plantel que tiene el club de la Angelópolis. El exjugador mencionó, en entrevista con Claro Sports, que su plantilla es bastante corta a comparación de otros equipos de gran renombre en el balompié nacional.

Chiquis | IMAGO7|

"Ahorita estamos totalmente enfocados en Atlético San Luis… No tenemos un plantel tan amplio como el América, como Tigres, como Monterrey. Tenemos que ver día a día cómo se recuperan los jugadores", comentó el directivo.

De igual forma, García añadió que el papel que hizo su equipo dentro del certamen de la MLS y la Liga MX fue espléndido, considerando su plantilla. "Hicimos seis puntos y merecidamente estamos en la siguiente ronda, que para nosotros es un logro muy importante porque calificar cuatro equipos de 18 es muy complejo".

Chiquis | IMAGO7|

Puebla y la porcentual

Al momento, el conjunto camotero es el último en el tema por el descenso, lo que lo obligaría a pagar la multa. Sin embargo, aún tiene mucho margen de error para alcanzar a Santos Laguna, penúltimo equipo en la porcentual.

