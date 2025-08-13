Saint-Maximin espera mostrar su mejor versión en América: “No pienso defraudarlos”

Desde su llegada el pasado viernes a la Ciudad de México, las especulaciones sobre lo que pueda mostrar el refuerzo bomba del América continúan, sin embargo, durante una entrevista para Claro Sports, el atacante aseguró prepararse físicamente para dar su mejor versión futbolística.

Allan Saint-Maximin en América I @ClubAmérica

Piensa en los fanáticos

Durante la entrevista llevada por el periodista, Alberto Lati, Saint-Maximin, aseguró que gran parte de su esfuerzo viene de la motivación, esto ya que desde su arribo en el aeropuerto, el atacante francés comentó sentirse muy bien recibido y que a una afición así no puede defraudar.

“Estoy en un estado de ánimo en el que quiero estar, espero que la gente vea la mejor versión de mí, especialmente los fans que me han dado ese deseo. Cuando vi la bienvenida cuando llegué al aeropuerto me dije a mi mismo que no puedo defraudarlos y realmente voy a hacer todo lo que pueda para estar en la mejor forma física posible”, declaró el jugador.

Uno de los principales temas sobre la llegada del jugador, fue que estaba fuera de ritmo, situación que confirmó el propio AllanSaint-Maximin, sin embargo, declaró estar en un proceso físico ‘importante’ ya que busca su mejor forma y así explotar todo su talento.

“Estoy empezando a sentirme bien, tuve unas vacaciones realmente buenas en la que comí bien, pero he trabajo mucho, ya perdí más de seis kilos, voy a hacer todo para mostrar todo el alcance de mi talento y cualidades aquí en México”, comentó el futbolista.

André Jardine y Maximin I @ClubAmérica

‘Soy un jugador que se dispone al equipo’

Maximin, se sinceró sobre su posición preferida en el campo, sin embargo, se mostró dispuesto a jugar otras posiciones aunque no sean sus preferidas, además de asegurar que su meta es la de ganar, anote o no el siempre sale a jugar para el equipo.

“Mi posición preferida es como ‘10’, pero soy un jugador que se dispone al equipo, eso hago, al final es lo más importante. Soy un jugador que sigue las instrucciones del entrenador, aunque me guste driblar y tenga un juego que a la mayoría de los aficionados le gusta, soy un jugador que es para el equipo, siempre hago todo para ganar”, concluyó.

Aunque la afición azulcrema ya espera ver su refuerzo en acción, la participación del francés de 27 años está aún en el aire y es casi un hecho que no vea acción hasta dentro de un par de semanas, hasta que las Águilas enfrenten al Pachuca en la Jornada 7.

Recibimiento del Club América a Maximin I @ClubAmérica

