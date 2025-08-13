Allan Saint-Maximin rechazó a equipos europeos por jugar en América: "preferí un club que estará para mí"

Allan Saint-Maximin llegó a nuestro país y desató una oleada de euforia por parte de los aficionados azulcremas. Tras el impresionante recibimiento y una total entrega, América hizo oficial el fichaje del futbolista francés tras varios días de espera, por lo que ahora ya entrena al parejo de todos sus compañeros.

Como es normal en todos los fichajes de envergadura, las primeras declaraciones se llevan todos los reflectores. Maximin concedió una entrevista a Claro Sports, en la que comentó sus razones por las cuales eligió al América, pues el mismo jugador galo aseguró que tuvo ofertas en el viejo continente.

"Tuve muchas ofertas de equipos europeos. Pero prefiero estar en un club que realmente me quiera, un club orientado a la familia y que esté dispuesto a hacer todo lo posible para ponerme en las mejores condiciones posibles. Un club que sea sano, con buena gente y que se preocupe por las necesidades que tenga mi familia. Mi prioridad es mi familia", comentó Maximin.

De igual forma, el jugador habló sobre los malos ratos que recibió en otros clubes y como el conjunto azulcrema fue completamente diferente. Al igual que habló sobre que se encuentra feliz de estar en México, ya que lo poco que ha visto ha sido maravilloso, en cuestión de seguridad y otras cosas.

"Hablé mucho con Gignac": Saint-Maximin

El jugador de las Águilas habló también sobre con quién habló previo a tomar su decisión, y fue nada más y nada menos que la figura de Tigres, André-Pierre Gignac. Maximin comentó que su compatriota le platicó sobre el futbol mexicano, y que ver tantas figuras lo convencieron aún más de venir.

"Hablé mucho con Gignac. Me contó muchas cosas sobre el país y me ayudaron a tomar esta decisión. Después hablé con los directivos del club y al ver la cantidad de jugadores de gran nivel que hay, decidí firmar. México es un gran país y con una gran afición", sentenció el refuerzo galo.

