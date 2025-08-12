El pasado viernes el refuerzo estelar de Las Águilas aterrizó en México, la mañana de este martes el club lo presentó de manera oficial y en su primer entrenamiento con el equipo, Allan Saint-Maximin ya dejó sus primeros destellos de crack con América.

El atacante francés reportó bajo las ordenes de André Jardine y a ha sabiendas que la prensa estaba en Coapa grabando la práctica, Saint-Maximin regaló un par de lujos con el balón que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Recordando viejos tiempos como lo hacía con el Newcastle en la Premier League, Maximin dio un lujoso pase a Borja, de tacón y sin mirar al compañero, mismo que terminó siendo exitoso y sacó un par de reacciones de asombro en Coapa.

La magia de Allan Saint Maximin en su primer entrenamiento con el América🪄💛



Otro gestó que llamó la atención de su primer entrenamiento en Coapa fue un mano a mano que tuvo ante Kevin Álvarez, duelo que Allan Saint-Maximin ganó sin inconvenientes y terminó con un potente disparo el cual, pese a que se fue desviado del arco, por la potencia del mismo también logró sacar reacciones de asombro entre sus compañeros y demás personas presentes en el entrenamiento.

¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con América?

Pese a que ya fue presentado y realizó su primera practica con el equipo, aún no hay una fecha definida para el debut de Allan Saint-Maximin con el América, pues aún ni siquiera aparece registrado en el portal de la Liga MX.

En conferencia de prensa el fin de semana pasado, André Jardine se mostró optimista sobre el debut del francés y espera que se adapte lo antes posible a México.

