Martín Anselmi se rinde en elogios ante jugador del América: “El mejor de México a fin de año”

Luego de un fugaz paso en el banquillo del Porto, Martín Anselmi reapareció en cámaras para hablar secretos guardados de su era en Cruz Azul y las declaraciones no gustaron mucho a los aficionados de La Máquina, ya que el entrenador argentino se rindió en elogios a un futbolista del América.

Alexis Gutiérrez, exjugador de Cruz Azul | MEXSPORT

En entrevista para el podcast “Clank!”, Martín Anselmi contó una de las decisiones más importantes que tomó dentro de Cruz Azul la cual fue convencer a Alexis Gutiérrez de quedarse en el club y potenciar las cualidades del jugador mexicano, quien, desde su punto de vista, fue el mejor de toda la Liga MX en su posición, pero tiempo después La Máquina decidió venderlo al América.

“Ese jugador iba a quedar libre cuando llegamos, le quedaban tres meses de contrato a Alexis Gutiérrez. No solo lo renovamos, lo citaron a la Selección Mexicana y ahora lo compró el América”

“Fue el mejor de la Liga MX a fin de año en todos los datos que para el profe, él tenía el potencial de hacerlo”

Martín Anselmi, exentrenador de La Máquina | MEXSPORT

Alexis Gutiérrez en América

Pese a que Martín Anselmi se rindió en elogios hacía el futbolista mexicano, la primera temporada de Alexis Gutiérrez en América no está siendo ni cerca de lo que fue su mejor momento en Cruz Azul.

De los 360 minutos que se han disputado del Clausura 2025, Alexis Gutiérrez apenas suma 172 en campo, menos de la mitad posibles y André Jardine ha optado en utilizarlo más como un revulsivo que un elemento titular del primer equipo.

Gutiérrez fichó por el América este Clausura 2025 | MEXSPORT

