Allan Saint-Maximin sobre su llegada al América: "Fue la oportunidad indicada"

Este martes, de forma oficial, el extremo francés Allan Saint-Maximin fue presentado como nuevo jugador de las Águilas del América, incluso teniendo su primer entrenamiento a las órdenes de André Jardine.

El jugador, que viene procedente del Al-Ahli y que jugó en el Fenerbahce de la liga de Turquía, hizo un posteo en sus redes sociales, agradeciendo la oportunidad que le dio el Club de Coapa.

When I thought about the next step in my career, I knew I wanted something special. A city full of life, a club full of history, and fans full of passion…



Club América gave me this chance to live football in a place that breathes the game with love and intensity. This wasn’t… https://t.co/tCwGFQg2XX — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) August 12, 2025

"Cuando pensé en el siguiente paso en mi carrera, sabía que quería algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y una afición llena de pasión… El Club América me dio la oportunidad de vivir el fútbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. No fue solo una oportunidad… ¡Fue la indicada! ¡Soy Águila!", publicó el francés

A pesar del entusiasmo, el propio André Jardine aseguró que no sabe cuándo podrá debutar el francés, comentando que son muchos factores para que se pueda dar el tan ansiado debut de Saint-Maximin con las Águilas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Oficial! Allan Saint-Maximin es nuevo jugador del América