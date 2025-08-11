Moisés Muñoz y Paul Aguilar convencieron a Dagoberto Espinoza de permanecer en América

Pese al mal momento, América logró ganar su partido ante Querétaro, con un solitario golazo de Dagoberto Espinoza. El joven lateral de las Águilas se convirtió en el gran héroe de esa noche lluviosa en la capital del país, por lo que un sinfín de anécdotas han surgido sobre él.

Una de las grandes historias que salieron a la luz, fue la de Moisés Muñoz y Paul Aguilar, quienes comentaron que conocieron a Espinoza siendo muy joven. Los dos exjugadores del América convencieron a 'Dago' de permanecer en las Águilas cuando era muy joven, pues al ser originario de Salvador Alvarado, Sinaloa, extrañaba mucho a su familia.

El festejo de Dago | IMAGO7|

"Hay una anécdota con Dagoberto Espinoza. Estábamos en América todavía y Dagoberto era un chavito que acababa de llegar al club, tenía poco tiempo, estaba viviendo ahí en el club. Nos sentamos ahí a platicar con él, se puso a llorar, extrañaba mucho a su familia y como es sinaloense, al igual que Paul Aguilar, empezamos a decirle que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que cualquier cosa que necesitara, ahí estábamos para apoyarlo", comentó Muñoz en el podcast de Miguel Layún.

Moisés se mostró orgulloso de la decisión y el coraje que tuvo Dagoberto, pues ahora logró ser uno de los jugadores a seguir de las Águilas. "Y mira, aguantó, tenía ganas de regresar a su casa, nos lo confesó. Al final, quiero pensar que, después de esa plática, él decidió quedarse en el club, ahora ya es un jugador de Primera División y ahora anota su primer gol en Liga MX".

Pelea por la banda azulcrema

Dagoberto jugó un par de partidos el semestre pasado, pero nunca pudo hacerse de la titularidad por completo. Ahora, con el bajo nivel de Kevin Álvarez, Espinoza puede competir por el puesto titular para el actual certamen y torneos venideros.

