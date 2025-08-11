Partido entre Mazatlán y Tigres sufrió cambio de fecha por la Leagues Cup

Desde su creación, la Leagues Cup ha sufrido modificaciones cada año. Tanto en formato como en calendario, el torneo entre la Liga MX y la MLS se ha ajustado en cada nueva edición, y aunque para este año la idea era no entorpecer tanto las ligas locales, la Fase Final sí afectará el calendario del Apertura 2025 en México.

Aunque a partir de Cuartos de Final los juegos serán entre semana, el partido entre Mazatlán y Tigres sufrió un cambio de fecha para facilitar la logística y programación de los felinos, que son uno de los equipos que avanzaron a la siguiente ronda.

Mazatlán y Tigres cambiaron la fecha de su juego | IMAGO 7

¿Cuándo se jugará el juego de Mazatlán vs Tigres?

Originalmente, el partido estaba programado para el viernes 22 de agosto a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, debido al compromiso de los universitarios en la Leagues Cup, el encuentro se pospuso un día.

El compromiso correspondiente a la Jornada 6 se mantendrá en el Estadio El Encanto, pero será el sábado 23 a las 19:00 horas. Con ello, se empalmará con el compromiso de Rayados de Monterrey ante Necaxa.

El juego de Mazatlán y Tigres se reprogramó | X: @TigresOficial

¿Cuándo y contra quién juega Tigres en la Leagues Cup 2025?

Precisamente será el equipo dirigido por Guido Pizarro el que se encargue de inaugurar la Fase Final del torneo de las dos ligas norteamericanas. Inter Miami será el rival de los felinos, aunque todavía no está definido sin contarán con Lionel Messi.

El partido se celebrará en el Estadio Chase, casa de las Garzas, y está programado para disputarse el miércoles 20 de agosto a las 18:00 horas. Por ello, el partido ante Mazatlán se reprogramó, para que así los de Nuevo León tengan descanso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Gabriel Milito 'advierte' a sus jugadores tras derrota ante Santos: "Debemos corregir urgentemente"

Tigres enfrentará a Miami en los Cuartos de Final de la Leagues Cup | IMAGO 7