¿Canales regresa a Betis? Video pone a dudar a la figura de Rayados

Nelson Deossa cumplió el sueño europeo y fue presentado de manera oficial con Real Betis. El colombiano firmó su contrato con el conjunto de Sevilla en una muy emotiva presentación, en la que estuvieron presentes grandes figuras que han compartido momentos en el terreno de juego con Deossa.

Uno de los que apareció en el video de presentación en apoyo al cafetalero, fue su excompañero en Rayados de Monterrey e ídolo verdiblanco, Sergio Canales. El español compartió apenas un par de meses con Nelson en el cuadro regiomontano, sin embargo, se ganó su amistad y le dio la bienvenida al equipo de sus amores con un sentido video.

"Hola, amigo, aquí estoy echándote de menos. Enhorabuena por ir al Betis, tío, la verdad para mí es el mejor equipo que puede haber en España para ti. Vas a disfrutar muchísimo, dalo todo como siempre lo haces. Aquí te echamos mucho de menos, pero me alegra un montón que te hayas ido", comentó Canales en el video.

La reacción de Sergio Canales provocó una serie de opiniones divididas, en la que muchos han considerado que el español sueña con volver al Real Betis. Pese a todo eso, el mediocampista está firme con los Rayados de Monterrey.

"La vas a romper": Canales

De igual forma, el jugador español le dijo al colombiano que llegó al mejor club en España. Canales jugó cinco años en el cuadro Bético, del cual se despidió como una leyenda en su llegada a nuestro país.

"Vas a disfrutar mucho con la afición que hay, el club, la plantilla, qué decir de los trabajadores que hacen que el Betis funcione, te van a ayudar muchísimo. Estoy seguro que la vas a romper, estoy para cualquier cosa. Un abrazo enorme", sentenció Canales.

