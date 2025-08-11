¿De vuelta a casa? Atlas negocia el regreso de Diego Cocca

Los rojinegros de Atlas quieren el regreso de su último DT Campeón en Liga MX, el conjunto tapatío se encuentra en busca de su nuevo estratega y todo apunta a que sería Diego Cocca el sustituto de Gonzalo Pineda para el Apertura 2025.

De acuerdo con información de Alfredo Olivarez, RÉCORD pudo confirmar que los Zorros ya contactaron a Diego Cocca, técnico que es la primera opción para el banquillo; sin embargo, de no llegar a buenos términos con el regreso del DT habría un ‘Plan B’.

¿Quién sería la segunda opción?

La directiva tendría como segunda opción a Vicente Sánchez, entrenador que dejó después de un torneo al Cruz Azul llegando hasta Semifinales en el Clausura 2025 y conquistando la Copa de Campeones de la Concacaf.

Vicente Sánchez dejó grandes números tras tomar interinato en Cruz Azul en la Jornada 3, el timonel terminó su paso con La Máquina con 17 triunfos, ocho empates y tan solo dos descalabros con una efectividad del 62.9%.

Presente de Diego Cocca

Diego Cocca actualmente se encuentra sin equipo luego de su salida inesperada de Talleres de Córdoba a tan solo días de haber sido nombrado y de hacer su debut en el torneo Clausura en Argentina.

Tras lo sucedido, el propio entrenador reveló cuál fue el motivo de su salida, asegurando que no era lo que esperaba: “Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado”.

