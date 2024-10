Diego Cocca sobre su paso por el Tri: “Esperaba que me pudieran respetar un proceso”

Diego Cocca dirigió por cuatro meses a la Selección Nacional, conjunto en el que estuvo al frente de siete partidos. Con un saldo de tres juegos ganados, tres empatados y solo uno perdido, el argentino dejó el banquillo del Tri tras caer 3-0 ante Estados Unidos en Semifinales de Nations League.

Es por ello que el exdirector técnico de la Selección aseguró que el actual camino de el Tricolor no es el adecuado, pues desde su punto de vista, no respetar los procesos provoca crisis como la que ahora se vive en el equipo azteca.

“Esperaba que me pudieran respetar un proceso, el camino es sostener a alguien y darle tiempo para que trabaje y mejore”, señaló Cocca en charla con Fox Sports.

“Qué fácil que la hacen. ¿Quieren buscar ganarle a Estados Unidos? Yo no le gané, estuve cuatro meses, me sacaron. Vino Jimmy (Lozano), no le ganó, bárbaro. Viene el Vasco (Aguirre), ¿Qué, ahora pierde y lo van a echar? El camino no es por ahí, el camino es sostener a alguien, darle tiempo para que trabaje y para que mejore. El día de mañana, cuando la Selección mejore, puede ganar”, culminó el entrenador bicampeón con Atlas.

