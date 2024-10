Diego Cocca niega quejas de jugadores del Tri en su proceso: 'No me dijeron nada'

Hace unos días, Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, generó polémica al señalar que Diego Cocca, exentrenador de la Selección Mexicana, les había tomado rencor.

Sin embargo, Diego desmintió esta afirmación, asegurando que todo surgió a raíz de rumores y que nunca acusó a los jugadores de quejarse por los entrenamientos.

“Mira, todo surgió por rumores del periodismo, a mí me dijeron: ‘no, los jugadores se están quejando porque entrenamos mucho’, y a mí no me dijeron nunca nada. Ojalá me lo hubieran dicho porque les hubiera respondido: ‘sí, realmente tenemos que entrenar porque hay mucho por mejorar’”, explicó Cocca en una entrevista con Fox Sports.

El técnico también aclaró: “Se malinterpretó que yo lo dije. Yo no lo dije. Yo no dije que al jugador mexicano no le gusta entrenar. Al contrario, soy una persona de trabajo, y me contrataron para hacer lo que yo siento que es necesario. Creo que con mucho trabajo y tiempo, íbamos a mejorar mucho a la Selección”.

