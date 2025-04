Gavi sobre el posible triplete del Barcelona: “Mantenemos los pies sobre la tierra”

Gavi habló en conferencia de prensa previo a la Ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League ante el Borussia Dortmund donde resaltó en otros temas que el Barcelona tiene que mantener los pies sobre la tierra.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Gavi l CRÉDITO:AP

Y es que, el jugador del Barça resaltó que la ilusión está latente pero tienen cautela sobre la buena temporada que podría ser sellada con un triplete.

“Obviamente la afición tiene que estar ilusionada, estamos haciendo una temporada muy buena. Pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo. Trabajamos para que la afición esté feliz y poder ganar los máximos títulos posibles”, mencionó Gavi.

LaLiga l CRÉDITO:AP

Un sueño

El triplete es un sueño para cualquier jugador surgido de La Masía, aseguró el andaluz: “Era muy pequeño, la verdad. Pero uno cuando está en La Masía siempre sueña con ganar el triplete o sextete con el Barça. Es el mejor club”.

Sensaciones tras lesión

Gavi aseguró que la lesión no tuvo consecuencias y sigue desenvolviéndose de la mejor manera en la cancha: “En el campo se nota que no he cambiado nada de antes de la lesión y eso es importante para mí, tener la misma mentalidad”.

“Estoy tranquilo y feliz. Muchos jugadores con esta dolencia no vuelven igual, pero estoy tranquilo porque sé de lo que soy capaz, de mi mentalidad y eso es lo importante”, resaltó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DAVID BENAVIDEZ NUEVO CAMPEÓN DE PESO SEMIPESADO DEL CMB TRAS RENUNCIA DE DMITRY BIVOL