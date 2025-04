Alcaraz revela la presión que vive por ser el número uno: "Me ha matado"

Carlos Alcaraz realizó este domingo su primera sesión de entrenamiento en las pistas del Montecarlo Country Club, acompañado por Novak Djokovic. Tras la práctica, el tenista español atendió a los medios de comunicación y compartió su visión sobre la actualidad del circuito y su posición en el ranking ATP.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

CAPTURA DE PANTALLA: X

El jugador murciano se refirió a los múltiples comentarios que ha recibido en relación con sus posibilidades de alcanzar el número 1 del mundo, tras la sanción de tres meses impuesta a Jannik Sinner en febrero, luego de un positivo por clostebol durante el torneo de Indian Wells 2024.

En declaraciones recogidas por The Independent, Alcaraz explicó: “Mucha gente me dice de las opciones de ser número 1 al no jugar Sinner y esa presión, probablemente, me ha matado de alguna manera. Lo único que estoy pensando es en que no tengo opciones de volver al primer puesto en la gira de tierra”.

CAPTURA DE PANTALLA: X

Actualmente, el tenista de El Palmar se encuentra a 3.610 puntos de Sinner en el ranking ATP. Sobre ello, afirmó: “Estoy demasiado lejos de él. Lo único que quiero es jugar. Ese es el objetivo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Savage de Chihuahua va por el tricampeonato en la MASL