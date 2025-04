VIDEO: Secuestran a Snoopy en el Festival de la Flores

En redes sociales se ha hecho viral el video del momento exacto en el que Snoopy fue secuestrado, luego de figurar en el Festival de las Flores que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la zona de Polanco, en la Ciudad de México.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Del 3 al 6 de abril se celebró una edición más del Festival de las Flores, ubicado exactamente sobre Avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Esta fue una de las figuras más admiradas en el Festival de las Flores/X|

Durante el fin de semana, miles de personas —tanto nacionales como extranjeras— acudieron al lugar. Además de apreciar la espectacular decoración floral, muchos aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo.

Una de las figuras que más llamó la atención fue un Snoopy fabricado completamente con flores y de aproximadamente un metro de altura, el cual fue utilizado por numerosos asistentes como fondo para posar ante la cámara.

En redes sociales generó indignación el secuestro de Snoopy/X|

Sin embargo, el final de esta figura no fue el mejor. De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, la noche del pasado domingo, una vez concluido el Festival, un grupo de jóvenes llegó a Polanco para secuestrar a Snoopy. Tras cargarlo, lo subieron a una camioneta, ante la mirada de varios testigos que no dudaron en grabar el momento.

El clip rápidamente se volvió viral, generando diversas reacciones. La mayoría de los comentarios critican el presunto robo, aunque hasta ahora no está claro si realmente fue sustraído por civiles o si se trataba de un trabajador de la empresa responsable de la figura.

⚫️SECUESTRAN A SNOOPY EN POLANCO



🌸El #FestivaldeLasFlores de nueva cuenta volvió a tener un momento bochornoso, y es que visitantes grabaron el momento en que uno de los adornos de este #festival fue ROBADO al caer la noche.



💐A la vista de varios asistentes, se observa como… pic.twitter.com/b0PuWJZc7l — Corresponsales MX (@CorresponsalsMX) April 8, 2025

“Si no es arreglo de XV años, no lo quiero”; “Por eso no somos primer mundo”; “Debería haber seguridad y consignar a quienes roben”; “¿Alguien conoce a este fino caballero? Hay que hacerlo viral”, y “Por eso no podemos tener nada bonito”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Techo de discoteca se derrumba y mata a 18 personas, en República Dominicana