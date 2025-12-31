Partidos de hoy jueves 1 de enero de 2026

El 2026 comienza y estos partidos serán los que comiencen la actividad el próximo año

Estos son los partidos del próximo 1 de enero
Estos son los partidos del próximo 1 de enero | AP
Marcos Olvera García
31 de Diciembre de 2025

La actividad deportiva no para y no se detiene, aunque sea 1 de enero, habrá juegos por todos lados y para que todos los amantes del deporte puedan disfrutar en el primer día feriado del 2026.

Desde temprano, aunque no muy de mañana, la Premier League regresa con cuatro partidos, primero el Leeds United vs Liverpool y el Crystal Palace vs Fulham se jugarán a las 11:30 a.m. tiempo del centro de la Ciudad de México.

Liverpool festeja
Liverpool festeja

Después, la Premier cerrará su actividad del próximo jueves cuando el Sunderland reciba al Manchester City y el Brentford haga lo mismo frente al Tottenham Hotspur.

En la tarde, los deportes estadounidenses se apoderarán de las pantallas, primero, la NBA celebrará año nuevo con cinco partidos, donde destaca el Houston Rockets vs Brooklyn Nets y el Philadelphia 76ers enfrentando a los Dallas Mavericks.

Los juegos que también tomarán las duelas del baloncesto profesional en Estados Unidos son: Miami Heat vs Detroit Pistons (19:00 hrs), Boston Celtics vs Sacramento Kings (21:00 hrs) y el Utah Jazz vs Los Angeles Clippers (21:30 hrs)

Por su parte, el College Football también entrará a escena, cuando se juegue el Sugar Bowl entre los Texas Tech Red Raiders y los Oregon Ducks, la cartelera continuará con el juego entre Alabama vs los Hoosiers de Indiana en el Rose Bowl y cerrarán la actividad Ole Miss vs Georgia.

Cartelera completa del jueves 1 de enero

TE PUEDE INTERESAR

Las 10 Ligas o torneos más lucrativos del mundo en 2025, según análisis

Futbol Internacional | 30/12/2025

Las 10 Ligas o torneos más lucrativos del mundo en 2025, según análisis
Partidos de hoy martes 30 de diciembre de 2025

Internacionales | 29/12/2025

Partidos de hoy martes 30 de diciembre de 2025
Nikola Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando de la cancha ante Miami

Basquetbol | 29/12/2025

Nikola Jokic se lesiona la rodilla izquierda y sale cojeando de la cancha ante Miami
Te recomendamos
Las 10 Ligas o torneos más lucrativos del mundo en 2025, según análisis
Premier League
Básquetbol
Futbol

LO ÚLTIMO