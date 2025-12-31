Partidos de hoy jueves 1 de enero de 2026

La actividad deportiva no para y no se detiene, aunque sea 1 de enero, habrá juegos por todos lados y para que todos los amantes del deporte puedan disfrutar en el primer día feriado del 2026.

Desde temprano, aunque no muy de mañana, la Premier League regresa con cuatro partidos, primero el Leeds United vs Liverpool y el Crystal Palace vs Fulham se jugarán a las 11:30 a.m. tiempo del centro de la Ciudad de México.

Liverpool festeja

Después, la Premier cerrará su actividad del próximo jueves cuando el Sunderland reciba al Manchester City y el Brentford haga lo mismo frente al Tottenham Hotspur.

En la tarde, los deportes estadounidenses se apoderarán de las pantallas, primero, la NBA celebrará año nuevo con cinco partidos, donde destaca el Houston Rockets vs Brooklyn Nets y el Philadelphia 76ers enfrentando a los Dallas Mavericks.

Los juegos que también tomarán las duelas del baloncesto profesional en Estados Unidos son: Miami Heat vs Detroit Pistons (19:00 hrs), Boston Celtics vs Sacramento Kings (21:00 hrs) y el Utah Jazz vs Los Angeles Clippers (21:30 hrs)

Por su parte, el College Football también entrará a escena, cuando se juegue el Sugar Bowl entre los Texas Tech Red Raiders y los Oregon Ducks, la cartelera continuará con el juego entre Alabama vs los Hoosiers de Indiana en el Rose Bowl y cerrarán la actividad Ole Miss vs Georgia.

Cartelera completa del jueves 1 de enero