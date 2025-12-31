Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Leeds United?

La Premier League recibirá el 2026 con mucha actividad y uno de los duelos que más promete emociones es el del Liverpool ante Leeds United. Los Reds se ilusionan con los tres puntos que les de más estabilidad en la parte alta de la tabla.

Wirtz festeja gol | AP

Así llegan Liverpool y Leeds United al encuentro

Liverpool se estancó en una serie de malos resultados, que lo marginó de ser serio candidato al título y defender la corona de la Premier League. Sin embargo, los Reds han hilado siete encuentros sin derrota en todas las competencias y tres seguidos en liga.

Con una victoria sobre Leeds United, Liverpool podría soñar con reintegrarse a la carrera por el título, pues se pondrían a 10 puntos del Arsenal con todavía toda la mitad de la temporada por disputarse.

Pese a que luce complicado que los Reds compitan por el título, es una buena noticia para Arne Slot y los aficionados que el equipo comience a entenderse y a funcionar en el campo, especialmente por la fuerte inversión realizada en verano.

Liverpool festeja | AP

El último encuentro entre estos dos equipos es reciente. El 6 de diciembre Elland Road fue el escenario para que Leeds United y Liverpool chocaran. Los locales lograron sacar el empate con un marcador de 3-3.

Sin Mohamed Salah, quien se encuentra en la Copa Africana de Naciones con Egipto, Liverpool afrontará el duelo con una racha positiva y que busca hacer crecer. Anfield será una pieza fundamental para recibir el 2026 e impulsar a su equipo para amarrar la victoria.

Jugadores como Florian Wirtz y Hugo Ekitiké serán los protagonistas en el encuentro, pues ambos han realizado actuaciones importantes para los recientes éxitos de los Reds. Dentro de un mejor contexto, ambos futbolistas tienen la oportunidad de brillar.

¿Dónde ver Liverpool vs Leeds United?

Fecha: Jueves 1 de enero

Jueves 1 de enero Hora: 11:30 horas del centro de México

11:30 horas del centro de México Lugar: Anfield, Liverpool

Anfield, Liverpool Transmisión: HBO Max

Gravenberch festeja | AP



