José Luis Chilavert lanza dardo a Mbappé: "habla de valores y vive con un travesti"

El último partido de Champions League entre el Real Madrid y el Benfica dejó una de las recientes polémicas, por los presuntos insultos racistas de Gianluca Prestianni hacía Vinícius Jr. Kylian Mbappé, compañero del brasileño, lo defendió durante y después del partido, lo que desencadenó aplausos, pero también críticas.

Una de las que llamó la atención fue la del exarquero paraguayo José Luis Chilavert, quien defendió en la cadena Radio Rivadavia, de Argentina, al futbolista argentino. El ídolo de Vélez Sarsfield criticó en cierto punto la vida personal del francés, más que nada por una supuesta relación sentimental que tuvo en el pasado.

Mbappé volvió a ser titular en el duelo ante Benfica | AP

Mbappé habla de valores y de todo eso y él vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer en su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Para eso están las mujeres", comentó el guaraní.

Chilavert se refirió a la modelo transgénero Inés Raui, quien fue vinculado con Mbappé en 2022. Sin embargo, nunca se declaró una relación de manera oficial.

Enojo de Kylian Mbappé tras el gol anulado | AP

¿Qué más dijo Chilavert sobre la reciente polémica?

Además del dardo que lanzó para el extremo galo, José Luis Chilavert defendió a regañadientes al joven Prestianni. Para el exarquero que defendió varios colores en Argentina, el futbol está en una etapa de transición que, en su opinión, es para mal.

A Prestianni lo tiene que proteger. ¿Por qué lo van a sancionar? Si lo sancionan, ya te da lugar a que la colectividad de gays, lesbianas y compañía es el ejemplo a seguir, y no. El futbol es un rectángulo donde juegan hombres y nos decíamos de todo antes. Desde que pusieron el video, el micrófono y todo eso, el futbol está amariconado", sentenció.