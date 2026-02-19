Vettel pide claridad a la Fórmula 1 ante las nuevas y complejas reglas de 2026

Incertidumbre y quejas alrededor de la Fórmula 1. Y ahora es el turno del excampeón del mundo, Sebastian Vettel, quien lanzó una advertencia sobre el nuevo y complejo reglamento para 2026, subrayando la necesidad de que la categoría explique con claridad los cambios para no perder el interés de los aficionados.

Max Verstappen, en la prácticas de Bahrein | AP

¿Qué pasará en la F1 este 2026?

Con la introducción de la aerodinámica activa, un nuevo modo de adelantamiento y una gestión de energía más complicada, la Fórmula 1 se enfrenta a una transformación significativa para esta temporada.

Ante ello, Vettel, cuatro veces campeón del mundo, reconoce el desafío de mantener atentos a millones de espectadores en todo el mundo, con todo y la revolución que viene para el serial.

"En este momento, la Fórmula 1 está muy de moda y a la gente le parece muy interesante", comentó el expiloto alemán.

Ahora es fundamental mantenerse en este nivel. Hay que explicar realmente lo que ha pasado y qué hay detrás

Checo Pérez, en la pretemporada de la F1 2026 | AP

Vettel pide mayor transparencia en la F1

Para Sebastian Vettel, quien hizo historia con Red Bull al ser su primer Tetracampeón, la transparencia sobre el funcionamiento del nuevo reglamento es crucial para el futuro de la competición.

"De lo contrario, puede que dentro de unos años nos encontremos de nuevo en una encrucijada y tengamos que preguntarnos: ¿hacia dónde va realmente la Fórmula 1?", reflexionó en el programa Sport und Talk im Hanger 7.

Desde el punto de vista del piloto, se quiere que los coches sean rápidos y agresivos. Se quiere poder empujar y no estar tan ocupado pulsando botones o fijando modos

Checo, en su regreso a la F1 con Cadillac | @SChecoPerez

La clave para Vettel, la paciencia

El también expiloto de Ferrari se muestra cauto a la hora de emitir un juicio definitivo sobre las nuevas reglas, ya que no ha tenido la oportunidad de probar los monoplazas.

No he conducido los coches, no puedo juzgarlo de forma definitiva