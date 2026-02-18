Max Verstappen, tajante, sigue muy crítico con la Fórmula 1: 'No lo quiero, que lo eliminen'

Verstappen mantiene su postura crítica sobre las nuevas regulaciones de la Fórmula 1. El tetracampeón mundial ya las había calificado la semana pasada en Baréin como "indignas de la Fórmula 1". Este miércoles, durante una nueva semana de pruebas en Baréin, Verstappen insistió en que la Fórmula 1 no debe parecerse demasiado a la Fórmula E. "No aumenten la batería, elimínenla y concéntrense en un motor potente", declaró a varios medios.

Max Verstappen, en práctica | RBR

'No quiero que nos acerquemos demasiado'

Este año, la Fórmula 1 ha adoptado un nuevo motor que es mitad eléctrico y mitad de combustión interna. La aerodinámica también ha cambiado; los coches son más ligeros, estrechos y ágiles, lo que afecta la forma de conducir. Verstappen no quiere desmerecer a los pilotos de la categoría de coches eléctricos. "No se trata de los pilotos, porque hay muchos buenos pilotos en la Fórmula E que podrían rendir muy bien en la Fórmula 1. Pero no quiero que nos acerquemos demasiado a la Fórmula E", explicó.

Equipo de Red Bull temporada 2026 I AP

Se acerca el inicio de la temporada

Verstappen no participará este miércoles. Su compañero de equipo, Isack Hadjar, solo completó trece vueltas en la sesión matutina. Además, se trabajó principalmente en el nuevo coche de Red Bull en el garaje. Verstappen volverá a la acción el jueves y el viernes por la tarde durante los últimos días de pruebas de la Fórmula 1 en Baréin. La nueva temporada comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. 2026 también será el último año en que el GP de los Países Bajos se celebre en el Circuito de Zandvoort. Después de esta temporada, la icónica carrera desaparecerá del calendario.

Favoritos

Según las casas de apuestas, el piloto de Mercedes, George Russell, es el favorito para el título mundial basándose en los días de pruebas. El actual campeón mundial, Lando Norris de McLaren, apenas es mencionado.