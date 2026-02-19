Tipo de cambio hoy 19 de febrero: ¿en cuánto está el dólar en México?

Si estás pensando en cambiar tus pesos por dólares este jueves 19 de febrero de 2026, hay buenas noticias: el peso mexicano se mantiene estable frente a la divisa estadounidense.

La moneda nacional quedó en 17.25 unidades por dólar, apenas 1 centavo más que el pasado miércoles 18 de febrero, mostrando resistencia pese al entorno internacional.

Pero ojo: el tipo de cambio es variable y puede cambiar en ventanilla dependiendo del banco o casa de cambio donde realices tu operación.

La moneda se mantiene estable este jueves por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

¿En cuánto está el dólar hoy en bancos?

Recuerda que el precio puede variar según si compras o vendes dólares. Estos son los valores reportados:

Afirme: 16.40 a la compra.

17.80 a la venta. Banco Azteca: 17.05 a la compra.

17.84 a la venta. BBVA Bancomer: 16.35 a la compra.

17.49 a la venta. Banorte: 16.05 a la compra.

17.55 a la venta. Banamex: 16.69 a la compra.

17.65 a la venta. Scotiabank: 15.10 a la compra.

18.70 a la venta.

Antes de correr a la ventanilla, compara precios, ya que la diferencia entre bancos puede impactar directamente en tu bolsillo.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el movimiento del dólar a inicios de semana responde a la incertidumbre económica en Estados Unidos y al retroceso en la confianza del consumidor en México.

Aun así, el peso ha mostrado fortaleza y se mantiene competitivo en el mercado cambiario.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK